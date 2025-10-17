Mercato straordinario sui lungarni
Colori, profumi e tanta voglia di fare acquisti all’aria aperta: domenica 19 ottobre, per l’intera giornata, i Lungarni di Pisa si trasformeranno in una grande vetrina a cielo aperto grazie al Mercato Straordinario organizzato da Fiva Confcommercio Pisa.Un appuntamento ormai tradizionale, atteso. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
