Mercato straordinario sui lungarni

Pisatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colori, profumi e tanta voglia di fare acquisti all’aria aperta: domenica 19 ottobre, per l’intera giornata, i Lungarni di Pisa si trasformeranno in una grande vetrina a cielo aperto grazie al Mercato Straordinario organizzato da Fiva Confcommercio Pisa.Un appuntamento ormai tradizionale, atteso. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Mercati straordinari il 5 e il 26 ottobre - Domenica 5 e domenica 26 ottobre, il centro storico diventa teatro di un doppio appuntamento che intreccia la tradizione ambulante con la vivacità dei grandi eventi cittadini. corrierecesenate.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mercato Straordinario Lungarni