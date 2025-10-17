Mercato Straordinario al Parco Novi Sad è la terza domenica del mese

Modenatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’autunno arriva anche al Parco Novi Sad di Modena con il Mercato Straordinario della Terza Domenica, in programma il 19 ottobre dalle 7.00 alle 14.00.Un appuntamento perfetto per vivere la magia di questa stagione tra i colori caldi delle nuove collezioni, profumi di casa e sapori genuini. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

A Pasquetta c’è il mercato al parco Novi Sad - Per tutti gli appassionati dello shopping all’aria aperta, anche domani, giorno di Pasquetta, si terrà al parco Novi Sad, dalle 7 alle 14, il classico mercato del lunedì organizzato dal Consorzio Il ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Straordinario Parco Novi