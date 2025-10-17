Mercato Juve, Pedullà fa il punto sulle strategie bianconere: a dicembre la decisione, o un difensore o si dirottano le risorse su un centrocampista. Un mercato in stand-by, una strategia legata a doppio filo all’infermeria. La Juventus programma il mercato di gennaio, ma prima di affondare il colpo ha bisogno di risposte dal J-Medical. Come svelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la dirigenza bianconera ha le idee chiare: ogni decisione verrà presa solo dopo aver valutato le condizioni dei suoi difensori infortunati. Mercato Juve: la priorità è la difesa, ma.. La Juventus guarderà con grande attenzione, a partire da dicembre, le condizioni di Gleison Bremer e Juan Cabal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, cosa aspettarsi a gennaio? Due i possibili colpi della dirigenza bianconera