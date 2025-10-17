Mercato Juventus cosa aspettarsi a gennaio? Due i possibili colpi della dirigenza bianconera
Mercato Juve, Pedullà fa il punto sulle strategie bianconere: a dicembre la decisione, o un difensore o si dirottano le risorse su un centrocampista. Un mercato in stand-by, una strategia legata a doppio filo all’infermeria. La Juventus programma il mercato di gennaio, ma prima di affondare il colpo ha bisogno di risposte dal J-Medical. Come svelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la dirigenza bianconera ha le idee chiare: ogni decisione verrà presa solo dopo aver valutato le condizioni dei suoi difensori infortunati. Mercato Juve: la priorità è la difesa, ma.. La Juventus guarderà con grande attenzione, a partire da dicembre, le condizioni di Gleison Bremer e Juan Cabal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Procedimento UEFA, la Juventus rischia il blocco del mercato? Parla l'avvocato Chiacchio - facebook.com Vai su Facebook
Juve, giorni chiave per il nuovo ds: lo aspetta un gennaio a tutto mercato #juventus #ds #comolli - X Vai su X
Infortunio Bremer, i bianconeri andranno sul mercato per sostituire il difensore? Arriva la conferma. Cosa aspettarsi nei prossimi mesi - Tutti gli aggiornamenti sulle mosse del club Nessun allarmismo, nessuna corsa frettolosa sul mercato. Riporta juventusnews24.com
Mercato Juventus: un sogno e due alternative a centrocampo. Non si placano i rumors su questi tre nomi forti, il punto della situazione caso per caso - Non si placano le voci su questi obiettivi per i bianconeri, ecco cosa può succedere a gennaio Un grande sogno, due concrete alternative. Si legge su juventusnews24.com
Juventus, problema Koopmeiners: dal campo al mercato - La Juventus ha un grande problema e si chiama Koopmeiners. Riporta calcioinpillole.com