Mercato Juve si complica quel colpo in vista di gennaio | il suo club gli ha offerto il rinnovo del contratto per respingere la Vecchia Signora

Juventusnews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juve, la pista per quel centrocampista resta viva ma complicata: il suo club prova a blindarlo con un rinnovo monstre, palla al giocatore. Un sogno che non tramonta, un’idea di mercato che continua a stuzzicare la fantasia della dirigenza e dei tifosi. Il mercato Juve  non ha mai smesso di pensare al grande colpo per il suo centrocampo, a quel giocatore in grado di cambiare il volto della squadra con la sua fisicità e la sua tecnica. Come riportato dall’esperto di mercato  Alfredo Pedullà, la pista che porta a un grande ritorno dalla Saudi Pro League resta viva, ma è legata a una condizione tanto semplice quanto, al momento, quasi impossibile da realizzare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mercato juve si complica quel colpo in vista di gennaio il suo club gli ha offerto il rinnovo del contratto per respingere la vecchia signora

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, si complica quel colpo in vista di gennaio: il suo club gli ha offerto il rinnovo del contratto per respingere la Vecchia Signora

Leggi anche questi approfondimenti

mercato juve complica quelCalciomercato Juve, c’è l’insidia del Fenerbahçe per quel giocatore! Tutti gli aggiornamenti in casa bianconera - Attesa per le mosse di mercato Il Fenerbahçe si prepara a un mercato invernale da protagonista e in c ... Si legge su calcionews24.com

mercato juve complica quelBalzarini punge: «Molina alla Juve? Un terzino valido su quella fascia ce l’avevi già ma è andato al Porto». Poi aggiunge questo sull’argentino - Balzarini parla di Joao Mario e fa un riferimento ad Alberto Costa che è stato ceduto al Porto: cosa ha detto il giornalista sui due calciatori portoghesi Un’operazione di mercato che non convince, un ... Scrive juventusnews24.com

mercato juve complica quelMilinkovic Savic Juve, nuova rivale per il centrocampista serbo: questa squadra vuole fare sul serio anche se… Lo scenario - Milinkovic Savic Juve, nuova rivale per il centrocampista serbo: tutti gli aggiornamenti sull’interesse per l’ex Lazio Un sogno di mercato che diventa sempre più affollato. Si legge su juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Mercato Juve Complica Quel