Mercato Juve | si allontana uno dei nomi più accostati in vista di gennaio? Gli è stato offerto il rinnovo lo scenario potrebbe clamorosamente ribaltarsi ora

Mercato Juve: potrebbe allontanarsi uno dei nomi più caldi per gennaio. Gli è stato proposto il rinnovo, scenario ribaltato ora. Una suggestione che rischia di spegnersi. Le speranze del mercato Juve e dei suoi tifosi di riportare Sergej Milinkovic-Savic in Serie A impattano contro la potenza economica dell’Arabia Saudita. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluigi Longari, l’Al-Hilal ha infatti offerto al centrocampista serbo una ricca proposta per rinnovare il contratto. L’Al-Hilal blinda il “Sergente”: offerto il rinnovo fino al 2028. Nonostante i continui rumors su un suo possibile rientro in Italia, il club arabo non ha alcuna intenzione di privarsi del suo top player. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

