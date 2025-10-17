Mercati negativi rally solitario per Parigi con il nuovo governo Lecornu
Settimana negativa per le principali borse europee, dove solo la Piazza di Parigi porta a casa un guadagno sulla scia del nuovo governo Lecornu che, riconfermato venerdì dopo essersi dimesso all’inizio della scorsa settimana, ha promesso di sospendere una controversa riforma delle pensioni fino a dopo le elezioni del 2027. In generale, sui listini di Eurolandia hanno pesato le rinnovate tensioni commerciali tra USA e Cina. Nel frattempo, il prolungamento dello shutdown negli Stati Uniti ha annullato la diffusione di alcuni dati macroeconomici, mentre nel Vecchio continente le statistiche pubblicate hanno segnalato gli effetti dei dazi e delle altre restrizioni al commercio internazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
