Mercati negativi rally solitario per Parigi con il nuovo governo Lecornu

Quifinanza.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settimana negativa per le principali borse europee, dove solo la Piazza di Parigi porta a casa un guadagno sulla scia del  nuovo governo Lecornu  che, riconfermato venerdì dopo essersi dimesso all’inizio della scorsa settimana, ha promesso di sospendere una controversa riforma delle pensioni fino a dopo le elezioni del 2027. In generale, sui listini di Eurolandia hanno pesato le  rinnovate tensioni commerciali tra USA e Cina. Nel frattempo, il prolungamento dello  shutdown negli Stati Uniti  ha annullato la diffusione di alcuni dati macroeconomici, mentre nel Vecchio continente le statistiche pubblicate hanno segnalato gli  effetti dei dazi  e delle altre restrizioni al commercio internazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

