Mercatanti tartufo mele e castagne | le sagre del fine-settimana in Bergamasca
I Mercatanti sul Sentierone, l’OktoBerg Fest in Piazzale degli Alpini a Bergamo, la festa della mela a Moio de’ Calvi, la festa d’autunno a Osio Sopra e a Torre Boldone, Orobic Street Food Festival a Ponteranica, “Autumn” a San Pellegrino Terme, castagnate, la sagra del tartufo a Spirano e altro ancora. Sono diverse le kermesse gustose organizzate in Bergamasca nel week-end da venerdì 17 a domenica 19 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a domenica 19 ottobre sul Sentierone, nel centro di Bergamo, torna “?????????????????”, l’evento che porta nel centro città??????????????? delle bancarelle provenienti da??????????? e da???????????’??????, oltre che???????????????????????????????????? L’iniziativa porta in città espositori da tutta Europa e non solo, con il giusto mix tra street food di qualità e prodotti di alto artigianato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Questa mattina gli alunni delle classi quarte hanno partecipato alla Rassegna zootecnica che si tiene ogni anno durante la Fiera del Tartufo di Alba, accompagnati dai docenti Marcone, Mercanti, Bottazzi e Nicolello. #scuolaenologica - facebook.com Vai su Facebook
Mercatanti, polenta, trippa, birra e castagne: le sagre di ottobre in Bergamasca - I Mercatanti, l’OktoBerg Fest al Piazzale degli Alpini, “Sapori d’ottobre” a Lovere, “Oktoberfest di Sotto il Monte”, l’Oktoberfest a Rovetta, la sagra della polenta a Valtrighe di Mapello, ... bergamonews.it scrive
Mercatanti, polenta taragna e castagne: feste e sagre di ottobre in Bergamasca - Nelle diverse località vengono proposte kermesse dedicate ai sapori e ai prodotti tipici dell’autunno con ... Scrive bergamonews.it
Sagre di ottobre 2023 in Emilia Romagna: funghi, tartufo, castagne e pesce - Bologna, 1 ottobre 2023 – Il clima decisamente mite di queste giornate ci fa desiderare ancora un weekend in spiaggia, alla ricerca dell’ultima tintarella; ma le giornate che, inesorabilmente, si ... ilrestodelcarlino.it scrive