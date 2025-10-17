Mercatanti tartufo mele e castagne | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

I Mercatanti sul Sentierone, l’OktoBerg Fest in Piazzale degli Alpini a Bergamo, la festa della mela a Moio de’ Calvi, la festa d’autunno a Osio Sopra e a Torre Boldone, Orobic Street Food Festival a Ponteranica, “Autumn” a San Pellegrino Terme, castagnate, la sagra del tartufo a Spirano e altro ancora. Sono diverse le kermesse gustose organizzate in Bergamasca nel week-end da venerdì 17 a domenica 19 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a domenica 19 ottobre sul Sentierone, nel centro di Bergamo, torna “?????????????????”, l’evento che porta nel centro città??????????????? delle bancarelle provenienti da??????????? e da???????????’??????, oltre che???????????????????????????????????? L’iniziativa porta in città espositori da tutta Europa e non solo, con il giusto mix tra street food di qualità e prodotti di alto artigianato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

