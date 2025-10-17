Mercanteinfiera la fiera wunderkammer
Il filosofo sudcoreano Byung Chul Han si aprirebbe molto probabilmente In un rassicurato sorriso se entrasse nei giganteschi padiglioni di Mercanteinfiera, la più grande manifestazione dedicata al collezionismo che si tiene fino a domenica a Parma. Sarebbe felice di vedere il ritorno dell’emozione anche in un mondo artistico che purtroppo non sfugge all’inafferrabile liquidità delle “ non cose”, e passeggerebbe ore e ore tra i mille espositori di un’arte “vissuta” che finalmente racconta la storia del bello in un’affascinante narrazione delle passioni umane per tutti i settori della creatività, dall’antiquariato al design, dagli orologi ai giocattoli antichi, dalla moda vintage all’oggettistica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Freak Ando' Di Maurizio Marzadori. . Siamo alle Fiere di Parma Mercanteinfiera fino a Domenica 19 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Mercanteinfiera, alla ricerca del tempo collezionato: un sogno in stile Gatsby tra moda, memoria e design - 4), a cura di Lisa Varolo: un viaggio nel costume del Novecento tra abiti d’epoca e ... Secondo parmatoday.it
Le chicche di Mercanteinfiera Autunno, tra pezzi unici e rarità - Torna a Parma Mercanteinfiera Autunno, la grande manifestazione dedicata ad antiquariato, modernariato e collezionismo. Segnala rainews.it
Mercanteinfiera d’Autunno: 10 giorni di cose belle alla Fiera di Parma - Al Mercanteifiera antiquariato, modernariato, mostre collaterali e tanti oggetti rari e curiosi: appuntamento a Parma dall’11 al 19 ottobre. Scrive msn.com