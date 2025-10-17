Il filosofo sudcoreano Byung Chul Han si aprirebbe molto probabilmente In un rassicurato sorriso se entrasse nei giganteschi padiglioni di Mercanteinfiera, la più grande manifestazione dedicata al collezionismo che si tiene fino a domenica a Parma. Sarebbe felice di vedere il ritorno dell’emozione anche in un mondo artistico che purtroppo non sfugge all’inafferrabile liquidità delle “ non cose”, e passeggerebbe ore e ore tra i mille espositori di un’arte “vissuta” che finalmente racconta la storia del bello in un’affascinante narrazione delle passioni umane per tutti i settori della creatività, dall’antiquariato al design, dagli orologi ai giocattoli antichi, dalla moda vintage all’oggettistica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mercanteinfiera, la fiera "wunderkammer"