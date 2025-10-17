Merano Wine Festival il territorio salernitano in vetrina con dieci aziende d' eccellenza

17 ott 2025

Saranno dieci le aziende d'eccellenza a rappresentare il territorio salernitano al Merano Wine Festival 2025, una delle più prestigiose manifestazioni internazionali dedicate al vino e alle produzioni di alta qualità. A coordinare la presenza è Confagricoltura Salerno, che ha confermato la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

