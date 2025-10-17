Memoria | studenti e istituzioni insieme per ricordare il Maggiore Gamerra

Si è svolta questa mattina, venerdì 17 ottobre, presso il Cimitero di Riglione, la cerimonia di commemorazione del Maggiore di Artiglieria Gian Paolo Gamerra e dei suoi commilitoni, caduti il 9 settembre 1943 nei pressi di Stagno, in località Tombolo (Livorno), durante uno scontro con le truppe. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

