Meloni spiazza tutti | irrompe a Palazzo Chigi e difende la manovra tra tensioni banche e alleati in pressing

Una mossa inaspettata, di quelle che rompono la consuetudine e catalizzano l’attenzione.  Giorgia Meloni, tra lo stupore generale, entra nella sala stampa di  Palazzo Chigi  per presentare in prima persona la  penultima manovra economica  del suo governo. È un evento raro: la premier non si mostrava in quella sala da mesi e, nelle precedenti leggi di bilancio, aveva sempre preferito delegare la comunicazione ai ministri. Stavolta però c’è in gioco una misura “super pop”, come la definiscono fonti di Palazzo Chigi:  il contributo delle banche  per ridurre le tasse e finanziare la sanità, un provvedimento da difendere sia dagli  alleati della maggioranza  sia dalle  categorie economiche  che storcono il naso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

