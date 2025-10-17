Meloni spiazza tutti | irrompe a Palazzo Chigi e difende la manovra tra tensioni banche e alleati in pressing
Una mossa inaspettata, di quelle che rompono la consuetudine e catalizzano l’attenzione. Giorgia Meloni, tra lo stupore generale, entra nella sala stampa di Palazzo Chigi per presentare in prima persona la penultima manovra economica del suo governo. È un evento raro: la premier non si mostrava in quella sala da mesi e, nelle precedenti leggi di bilancio, aveva sempre preferito delegare la comunicazione ai ministri. Stavolta però c’è in gioco una misura “super pop”, come la definiscono fonti di Palazzo Chigi: il contributo delle banche per ridurre le tasse e finanziare la sanità, un provvedimento da difendere sia dagli alleati della maggioranza sia dalle categorie economiche che storcono il naso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Monti spiazza tutti: "La Meloni e Trump sono 2..Altro... - facebook.com Vai su Facebook
Meloni spiazza tutti: irrompe a Palazzo Chigi e difende la manovra tra tensioni, banche e alleati in pressing - Una mossa inaspettata, di quelle che rompono la consuetudine e catalizzano l’attenzione. Si legge su thesocialpost.it
Meloni e Schlein sullo stesso aereo. Il caso Gaza e Flotilla irrompe nei comizi in Calabria - Sullo stesso volo ITA, partito da Ciampino, si ritrovano Meloni, Tajani, Lupi, Fratoianni, Bonelli, Schlein, De Poli. Scrive quotidiano.net
Incrocio Meloni-Schlein verso Lamezia, tutti sullo stesso volo - Tutti in campagna elettorale in Calabria: i leader di centrodestra e centrosinistra, archiviata la corsa per le Marche vinta dal meloniano Francesco Acquaroli, si ritrovano sullo stesso volo per ... Si legge su ansa.it