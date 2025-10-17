Meloni spiazza tutti | irrompe a Palazzo Chigi e difende la manovra tra tensioni banche e alleati in pressing

Una mossa inaspettata, di quelle che rompono la consuetudine e catalizzano l’attenzione. Giorgia Meloni, tra lo stupore generale, entra nella sala stampa di Palazzo Chigi per presentare in prima persona la penultima manovra economica del suo governo. È un evento raro: la premier non si mostrava in quella sala da mesi e, nelle precedenti leggi di bilancio, aveva sempre preferito delegare la comunicazione ai ministri. Stavolta però c’è in gioco una misura “super pop”, come la definiscono fonti di Palazzo Chigi: il contributo delle banche per ridurre le tasse e finanziare la sanità, un provvedimento da difendere sia dagli alleati della maggioranza sia dalle categorie economiche che storcono il naso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

