Meloni | Senza avvocati liberi non c’è giustizia La separazione delle carriere è cruciale
La riforma costituzionale della giustizia mira a realizzare una “vera parità processuale”. Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, nel videomessaggio inviato al XXXVI Congresso Nazionale Forense in corso a Torino. Sottolineando l’importanza dell’avvocatura all’interno del processo e la capacità della riforma in corso sulla separazione delle carriere di incidere sulla giustizia giusta. Le parole della Premier. “L’Avvocatura – ha detto Meloni- ricopre un ruolo fondamentale nel nostro ordinamento perché assolve un principio alla base della nostra civiltà giuridica, il diritto di difesa come baluardo contro ogni forma di arbitrio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
