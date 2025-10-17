Meloni | Sappiamo che c' è problema dei salari da tempo nostra strategia sta dando frutti – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 “Sappiamo che in Italia c’è un problema legato ai salari, ma non si risolve da un giorno all’altro. Nei 10 anni precedenti al nostro Governo, il potere d’acquisto dei salari italiani diminuiva di oltre il 2% mentre il resto d’Europa cresceva del 2,5%. La buona notizia è che adesso questa tendenza si è invertita. I salari hanno ripreso a crescere più dell’inflazione e quindi la strategia che il Governo ha messo in campo sta dando dei frutti”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa che si è svolta al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato la legge di Bilancio. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Europa Verde - Verdi. . "Sappiamo benissimo che il governo Meloni e la Giunta lombarda di centrodestra sono convinti sostenitori della lobby della caccia. La destra italiana interpreta la fauna e l'avifauna selvatica come oggetti di predazione, per il sadico dive - facebook.com Vai su Facebook
Contro Meloni e per Gaza: ecco lo “tsunami” delle occupazioni scolastiche. La generazione della “policrisi” ha bloccato nella notte decine di istituti da Nord a Sud: “Sappiamo da che parte si deve stare”. @virdiesse - X Vai su X
Meloni: Sappiamo che c'è problema dei salari da tempo, nostra strategia sta dando frutti - (Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 “Sappiamo che in Italia c’è un problema legato ai salari, ma non si risolve da un giorno all’altro. Da msn.com
Meloni, c'è chi fa odio per business - È l'espressione usata da Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di FdI, al comizio del centrodestra ad Ancona per Francesco Acquaroli in vista delle Regionali ... Si legge su ansa.it