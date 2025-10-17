Meloni rimette il Mediterraneo globale al centro della geopolitica | Con il Piano Mattei lavoriamo per uno spazio sicuro e prospero
«Il Mediterraneo è la nostra casa, e il suo futuro dipende solo dalle scelte che faremo oggi. Insieme». La premier Giorgia Meloni lo ha ribadito nel messaggio inviato all’undicesima edizione dei Med Dialogues, organizzati dal ministero degli Esteri e dall’Ispi e in corso a Napoli. Meloni rimette il «Mediterraneo Globale» al centro della geopolitica. «Parlare di Mediterraneo Globale vuol dire lavorare per costruire uno spazio geopolitico sicuro, stabile e prospero, in un’ottica di cooperazione paritaria e non predatoria», ha proseguito Meloni, ricordando che «stiamo declinando questo approccio con il Piano Mattei per l’Africa, strategia che oggi estende il suo raggio d’azione a quattordici Nazioni africane e che ha strutturato forti complementarità con il sistema delle Nazioni Unite, l’Unione Europea e il suo Global Gateway, il G7, l’Unione Africana e la Banca Africana di Sviluppo, le Istituzioni finanziarie internazionali e numerosi partner bilaterali». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
