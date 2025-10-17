Meloni presenta la manovra | Vale 18,6 miliardi

"Puntiamo su famiglie e salari. Banche? Non c'è nessun intento punitivo" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Meloni presenta la manovra: “Vale 18,6 miliardi”

Approfondisci con queste news

FEMMINISMO Il governo Meloni presenta un Ddl che introduce per la prima volta il termine "femminicidio" nel codice penale, ma dietro l’apparente innovazione si nasconde la solita logica repressiva. Di Maria (milli) Virgilio, tratto da studiquestionecriminale. - facebook.com Vai su Facebook

meloni franca - X Vai su X

Via libera alla manovra da oltre diciotto miliardi, Meloni: "Seria ed equilibrata" - A illustrare la manovra, al termine del Consiglio dei ... Secondo iltempo.it

Legge di Bilancio 2026, Cdm approva Manovra. Meloni: “Seria ed equilibrata, vale 18,7 mld” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Legge di Bilancio 2026, Cdm approva Manovra. Si legge su tg24.sky.it

Manovra, Meloni: "Seria ed equilibrata, vale 18,7 miliardi" - "E' una Manovra che considero seria ed equilibrata, vale 18,7 miliardi di euro, è più leggera delle precedenti e tiene conto anche del quadro complessivo". Si legge su msn.com