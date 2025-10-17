Meloni | Piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci

ROMA – “Esprimo piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. La libertà e l’indipendenza dell’informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook la presidente del consiglio Giorgia Meloni (foto). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

