Ilfattoquotidiano.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Abbiamo sempre detto che le risorse aggiuntive sulla difesa, perché intendiamo mantenere i nostri impegni, non avrebbero gravato sulle altre voci di spesa, cioè che non avremmo distolto soldi da altre priorità che avevamo per metterli sulla difesa e così è stato”. Queste le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha varato la Legge di bilancio, per parlare delle spese militari. “L’incremento dello 0,15% delle spese per la difesa che è nei nostri intendimenti verrà coperto comunque con risorse aggiuntive rispetto a questa legge di bilancio”, ha aggiunto Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Meloni: "Intendiamo rispettare l'impegno per le spese militari". Giorgetti: "12 miliardi nei prossimi tre anni"

