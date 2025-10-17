Meloni insultata campagna di killeraggio fascista | chi solidarizza con Landini

"Chi si somiglia si piglia", recita un vecchio detto popolare che, declinato nel linguaggio politico moderno, può essere inteso come: un compagno difende sempre un altro compagno. Questo è il caso di Maurizio Acerbo. segretario nazionale di Rifondazione Comunista - Sinistra Europea che è subito arrivato in soccorso del compagno Maurizio Landini. Il "marxista psichedelico", come si definisce nella sua bio di X, ha postato un messaggio di solidarietà a mr. Cgil, il quale da Floris aveva accusato Giorgia Meloni di essere "la cortigiana di Trump". Com'era prevedibile, il premier ha risposto all'insulto ricordando a tutti che con quel termine si indicano appunto le prostitute. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meloni insultata, "campagna di killeraggio fascista": chi solidarizza con Landini

