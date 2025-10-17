Meloni | Ferma condanna per il grave atto intimidatorio a Ranucci Le reazioni della politica

"Un gesto gravissimo, vile, inaccettabile. Un ordigno ha fatto esplodere l'auto di Sigfrido Ranucci, davanti alla sua abitazione. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma resta la gravità estrema di un atto che colpisce non solo un giornalista, ma la libertà stessa di informare e di esprimersi. A lui e alla sua famiglia la mia piena solidarietà e vicinanza". Così il ministro Guido Crosetto sul. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meloni: "Ferma condanna per il grave atto intimidatorio a Ranucci". Le reazioni della politica

