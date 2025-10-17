Meloni esaspera gli avversari e accende gli animi ma non si comporta da statista
A tre anni dall’insediamento a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni si dovrebbe dare una calmata. Come fa a credere di fare bella figura alternando attacchi e vittimismo, peraltro entrambi spesso gratuiti? Il fatto è che, costretta dal ruolo istituzionale a osservare certe regole di urbanità politica, ogni tanto non si tiene: è il motivo per cui evita i giornalisti che le fanno saltare i nervi. Più di tanto non ce la fa a contare fino a dieci. Sbrocca quasi sempre in Parlamento (la famosa e sventurata arringa contro il Manifesto di Ventotene, il ricorso alle faccette, gli sbuffi, i gesti), va in tv solo con Bruno Vespa o a Mediaset. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
