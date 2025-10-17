Meloni dopo il monito di Mattarella | Sappiamo c’è un problema stipendi in Italia stiamo intervenendo
“Sappiamo che in Italia c’è un problema legato ai salari, ma non si risolve da un giorno all’altro”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa che si è svolta al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato la legge di Bilancio. “Nei 10 anni precedenti al nostro governo, il potere d’acquisto dei salari italiani diminuiva di oltre il 2% mentre il resto d’Europa cresceva del 2,5%. La buona notizia è che adesso questa tendenza si è invertita. I salari hanno ripreso a crescere più dell’inflazione e quindi la strategia che il governo ha messo in campo sta dando dei frutti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cortigiana è un'offesa? Il 'verdetto' Treccani dopo lo scontro Meloni-Landini - X Vai su X
C’è una promessa politica che la premier Giorgia Meloni porta a Sharm el-Sheikh, dopo aver celebrato sui social una “giornata storica”, anzi “enorme, che potevamo solamente sognare”. È la disponibilità pubblica a schierare militari italiani nella Striscia. Un’o - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV al Quirinale. Mattarella: «La pace non sia parentesi tra due esplosioni». Il Pontefice: rispettare la vita dal concepimento alla morte - Prima visita ufficiale dall'inizio del nuovo Pontificato: la complessità del cerimoniale e le imponenti misure di sicurezza. Segnala roma.corriere.it
Meloni al Quirinale dopo Mattarella, tra boutade e realtà. Perchè l'ipotesi è (quasi) impossibile - Nel mainstream politichese e giornalistese, da qualche settimana, c'è una voce che si insegue in tutti i palazzi della politica, alimentata soprattutto da esponenti di punta del centrosinistra (vedi ... Da ilmessaggero.it
Manovra, Meloni: interventi sull'Irpef per il ceto medio, alla famiglia 1,6 miliardi di euro in più - "Interveniamo sull'Irpef, ci concentriamo sul ceto medio" con una misura che pesa "circa 2,8 miliardi di euro", mettiamo 1,9 miliardi sui salari con detassazione dei premi di produttività e turni fest ... Secondo msn.com