Meloni contro Landini l’ennesimo show della vittima che non ha niente da dire e cerca il nemico
Dal “comunisti!” di Silvio ai post indignati su X: la Premier trasforma ogni critica in un attacco personale Di Presidenti del Consiglio in Italia ne abbiamo avuti tanti, oserei dire un numero spropositato. Abbiamo avuto Governi che duravano giorni, eppure il Paese è cresciuto, è stato financ. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Cortigiana, Floris sul caso Meloni-Landini: "Una frase infelice, si è corretto subito". #piazzapulita - X Vai su X
Grave l’insulto rivolto alla presidente Giorgia Meloni da Maurizio Landini, che nuovamente mostra il vero volto della sinistra: sessista e machista. È incredibile che la prima donna capo del Governo in Italia e unica rappresentante femminile che ha presenziato - facebook.com Vai su Facebook
Laura Boldrini, Maurizio Landini e Meloni “cortigiana”: «Un equivoco» - Il segretario della Cgil ha definito "cortigiana" Giorgia Meloni. Come scrive open.online
Meloni-Landini, Boldrini: “Un equivoco, non voleva offendere. Ora basta vittimismo” - L’ex presidente della Camera: “Ho subito violenze verbali ma non è questo il caso: la destra vuole nascondere altro” ... Lo riporta repubblica.it
Landini, insulto sessista a Meloni. Lei: «È obnubilato dal rancore» - La sinistra non fa che dire che Giorgia Meloni sa fare solo vittimismo e il vittimismo non va bene, ma loro non fanno altro che darle ... Riporta ilmessaggero.it