Meloni attacca Landini | Mi ha dato della cortigiana

Cms.ilmanifesto.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’alfiera del politicamente scorretto, la premier fieramente in lotta contro la cultura «woke», d’improvviso scopre il peso delle parole. E s’indigna a social unificati, due giorni dopo, per una frase . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

meloni attacca landini mi ha dato della cortigiana

© Cms.ilmanifesto.it - Meloni attacca Landini: «Mi ha dato della cortigiana»

News recenti che potrebbero piacerti

meloni attacca landini haLandini attacca Meloni: "Cortigiana". Lei risponde con il dizionario: "Mi dà della prostituta" - Il segretario della Cgil aveva definito la presidente del Consiglio "cortigiana". Da today.it

meloni attacca landini haMeloni attacca Landini: «Io cortigiana? È obnubilato dal rancore» - La sinistra fa la morale sul rispetto delle donne e poi mi definisce prostituta». Si legge su msn.com

meloni attacca landini haLa replica netta della premier Meloni a Landini: "Obnubilato dal rancore" - Lo scontro tra Giorgia Meloni e Maurizio Landini è esploso sui media dopo che il leader della Cgil ha definito la premier una “cortigiana” durante un’intervista televisiva. Si legge su notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Attacca Landini Ha