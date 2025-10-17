Meglio Conte di Appendino dice il riformista dem Alfieri
Dàgli a Giuseppe Conte, con fuoco amico: questo l'effetto della frase che l'ex sindaca di Torino e vicepresidente M5s Chiara Appendino ha rivolto ai parlamentari del suo partito: abbiamo un problem.
Matteo Politano oggi torna in gruppo, proverà un recupero lampo per il Torino. Conte farebbe bene a lanciarlo titolare, o sarebbe meglio risparmiarlo per la Champions? - facebook.com Vai su Facebook
#Hojlund stregato da #Conte e da #Napoli: “Il meglio per la mia carriera” - X Vai su X
L'ombra di Grillo. Le voci sulla mossa di Appendino, gli sminatori che difendono Conte - Fibrillazioni in casa 5 stelle dopo il "se serve, mi dimetto" della vicepresidente. Secondo huffingtonpost.it
M5S, Appendino minaccia le dimissioni. Conte: "Mai ricevute" - L'ipotesi di uscita della vicepresidente sarebbe giustificata dal dissenso con la linea del Movimeto e dalle ultime battute d'arresto elettorali. Lo riporta tg24.sky.it
Conte- Appendino: lunga telefonata, ma niente disgelo - Appendino: lunga telefonata, ma niente disgelo" pubblicato il 17 Ottobre 2025 a firma di Luca De Carolis ... Da ilfattoquotidiano.it