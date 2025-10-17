Meglio Conte di Appendino dice il riformista dem Alfieri

Ilfoglio.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dàgli a Giuseppe Conte, con fuoco amico: questo l’effetto della frase che l’ex sindaca di Torino e vicepresidente M5s Chiara Appendino ha rivolto ai parlamentari del suo partito: abbiamo un problem. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

meglio conte di appendino dice il riformista dem alfieri

© Ilfoglio.it - Meglio Conte di Appendino, dice il riformista dem Alfieri

Contenuti che potrebbero interessarti

meglio conte appendino diceL'ombra di Grillo. Le voci sulla mossa di Appendino, gli sminatori che difendono Conte - Fibrillazioni in casa 5 stelle dopo il "se serve, mi dimetto" della vicepresidente. Secondo huffingtonpost.it

meglio conte appendino diceM5S, Appendino minaccia le dimissioni. Conte: "Mai ricevute" - L'ipotesi di uscita della vicepresidente sarebbe giustificata dal dissenso con la linea del Movimeto e dalle ultime battute d'arresto elettorali. Lo riporta tg24.sky.it

meglio conte appendino diceConte- Appendino: lunga telefonata, ma niente disgelo - Appendino: lunga telefonata, ma niente disgelo" pubblicato il 17 Ottobre 2025 a firma di Luca De Carolis ... Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Meglio Conte Appendino Dice