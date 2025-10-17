Meghan Markle sotto i riflettori di New York con un make-up fatto da sola? Ecco i prodotti utilizzati
La duchessa ha documentato i suoi giorni trascorsi nella Grande Mela per il Project Healthy Minds' World Mental Health Day Festival con un reel postato sui social. Tra le varie immagini c'è anche quella in cui la reale è seduta davanti allo specchio mentre applica il rossetto. Il marchio dei prodotti utilizzati? Quello fondato da una sua cara amica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
News recenti che potrebbero piacerti
Meghan Markle e l'«autoinvito» alla sfilata di Balenciaga: si apre il caso sui media internazionali - X Vai su X
Meghan Markle è apparsa al Fortune’s Most Powerful Women Summit dove ha rivelato che uscirà uno speciale sulle feste natalizie della sua serie Netflix “With Love, Meghan”. Per lei (ancora una volta) un total look white: la Duchessa l’aveva già scelto per il fr - facebook.com Vai su Facebook
Meghan Markle imbarazzante: l’“autoinvito” alla sfilata Balenciaga e il nuovo accordo Netflix - Meghan Markle imbarazzante, decisamente, torna a far parlare di sé in un modo che sa di spettacolo, strategia e provocazione. Da blogdilifestyle.it
Meghan Markle smentita nuovamente? La verità dietro l’invito alla sfilata di Balenciaga - Le dichiarazioni del direttore creativo di Balenciaga sull’organizzazione della presenza di Meghan Markle alla sfilata del brand ... Segnala dilei.it
Meghan Markle, apparizione a sorpresa in prima fila all’attesissima sfilata di Balenciaga - La duchessa di Sussex è stata ospite, del tutto inaspettata, della sfilata Balenciaga Primavera- Scrive vanityfair.it