Meghan Markle l' ennesima reinvenzione di stile della duchessa è sempre all' insegna di quella certa idea di lusso

Vanityfair.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La duchessa di Sussex, dopo l'apparizione alla sfilata di Balenciaga, è tornata a far parlare di sé in una manciata di appuntamenti tra New York e Washington. C'è chi ipotizza che ci siano nuovi progetti all'orizzonte, quello che però non cambia è la fedeltà al quiet luxury. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

meghan markle l ennesima reinvenzione di stile della duchessa 232 sempre all insegna di quella certa idea di lusso

© Vanityfair.it - Meghan Markle, l'ennesima reinvenzione di stile della duchessa è sempre all'insegna di quella certa idea di lusso

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

meghan markle ennesima reinvenzioneMeghan Markle entra nei panni di se stessa (o meglio, del suo personaggio Rachel Zane di Suits ) - Tutto merito di quel completo color panna sfoderato dalla duchessa sul palco del Fortune Most Powerful Women Summit 2025 che piacerebbe anche alla legale della celebre serie televisiva. Si legge su vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Meghan Markle Ennesima Reinvenzione