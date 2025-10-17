Meghan Markle l' ennesima reinvenzione di stile della duchessa è sempre all' insegna di quella certa idea di lusso
La duchessa di Sussex, dopo l'apparizione alla sfilata di Balenciaga, è tornata a far parlare di sé in una manciata di appuntamenti tra New York e Washington. C'è chi ipotizza che ci siano nuovi progetti all'orizzonte, quello che però non cambia è la fedeltà al quiet luxury. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Meghan Markle e l'«autoinvito» alla sfilata di Balenciaga: si apre il caso sui media internazionali
Meghan Markle è apparsa al Fortune's Most Powerful Women Summit dove ha rivelato che uscirà uno speciale sulle feste natalizie della sua serie Netflix "With Love, Meghan". Per lei (ancora una volta) un total look white: la Duchessa l'aveva già scelto per il fr
Meghan Markle entra nei panni di se stessa (o meglio, del suo personaggio Rachel Zane di Suits ) - Tutto merito di quel completo color panna sfoderato dalla duchessa sul palco del Fortune Most Powerful Women Summit 2025 che piacerebbe anche alla legale della celebre serie televisiva.