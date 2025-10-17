Medioriente | Idf ha ricevuto da Croce Rossa bara con corpo ostaggio

Milano, 17 ott. (LaPresse) – A Gaza le truppe dell’idf hanno ricevuto dalla Croce Rossa una bara con i resti di un ostaggio. Lo riferisce il Times of Israel. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

medioriente idf ha ricevuto**Mo: Idf, 'Croce Rossa ha ricevuto 2 bare di ostaggi deceduti'** - Le Idf affermano che la Croce Rossa ha informato l'esercito di aver ritirato poco fa due bare, contenenti presumibilmente i corpi di ostaggi uccisi da Hamas a Gaza City. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

