Medioriente | Idf ha ricevuto da Croce Rossa bara con corpo ostaggio
Milano, 17 ott. (LaPresse) – A Gaza le truppe dell’idf hanno ricevuto dalla Croce Rossa una bara con i resti di un ostaggio. Lo riferisce il Times of Israel. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
