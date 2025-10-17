Medicina la professoressa Mecocci è tra le mille migliori donne scienziate al mondo

Perugiatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo importante riconoscimento per la professoressa Patrizia Mecocci, direttrice della struttura complessa di geriatria e professore ordinario di gerontologia e geriatria dell’Università degli Studi di Perugia, che si conferma uno fra i migliori scienziati al mondo nella classifica stilata da. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

