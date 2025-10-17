Meda dopo il danno la beffa | le vasche che salveranno la città dall’acqua pronte solo fra 3 anni

Meda (Monza Brianza), 17 ottobre 2025 – La città travolta dall’acqua e dal fango, cittadini e imprese disperati. Ora arriva anche la beffa: per poter sperare in lavori utili a proteggere Meda bisognerà attendere la fine del 2028. Nel frattempo, meglio incrociare le dita e imparare a fare la propria parte per cercare di proteggersi anche da soli per quanto possibile. Contenuto davvero disarmante nella comunicazione che, in questi giorni, è giunta negli uffici comunali. Il sindaco L uca Santambrogio ha già picchiato i pugni sul tavolo nei giorni scorsi per il ripristino degli argini crollati, intervento indispensabile per aiutare un territorio ormai ferito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

