Meda dopo il danno la beffa | le vasche che salveranno la città dall’acqua pronte solo fra 3 anni
Meda (Monza Brianza), 17 ottobre 2025 – La città travolta dall’acqua e dal fango, cittadini e imprese disperati. Ora arriva anche la beffa: per poter sperare in lavori utili a proteggere Meda bisognerà attendere la fine del 2028. Nel frattempo, meglio incrociare le dita e imparare a fare la propria parte per cercare di proteggersi anche da soli per quanto possibile. Contenuto davvero disarmante nella comunicazione che, in questi giorni, è giunta negli uffici comunali. Il sindaco L uca Santambrogio ha già picchiato i pugni sul tavolo nei giorni scorsi per il ripristino degli argini crollati, intervento indispensabile per aiutare un territorio ormai ferito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Berto Salotti. . 22 settembre Meda è stata travolta da un’alluvione che ha distrutto case, negozi e laboratori. Ma subito dopo è arrivata un’altra onda: quella dei ragazzi, dei volontari, di un’intera città che si è rialzata insieme. Noi di BertO siamo stati fortunati, e p - facebook.com Vai su Facebook
Da Marquez a Bagnaia, Guido Meda ci racconta cosa sappiamo e cosa non sappiamo dopo quanto successo in Indonesia #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #IndonesianGP - X Vai su X
Dopo il danno arriva la beffa sui risarcimenti - I cittadini assegnatari delle tombe al cimitero di Vigevano dovranno provvedere a spese loro alla sistemazione dei danni provocati dal ... ilgiorno.it scrive
Ex Stracca senza pace: "La beffa dopo il danno" - Inizia così la segnalazione inviata ieri in redazione da Roberto Antonicelli, un cittadino interessato al tema, sul tema della viabilità attorno al cantiere ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Inter, dopo il danno anche la beffa: ecco un’altra stoccata di Lukaku - Romelu Lukaku non perdona il mondo Inter per non aver disputato l’ultimo atto, quello decisivo, in ... Come scrive calciomercato.it