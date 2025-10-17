med a napoli ecopacifista accreditato denuncia accesso negato a evento blindato

Tempo di lettura: 2 minuti Regolarmente accreditato alla conferenza “Med Dialoghi Mediterranei”, denuncia l’accesso negato a Palazzo Reale. A parlare è Ermete Ferraro, membro dell’Esecutivo di Verdi Ambiente e Società e storica voce dell’Ecopacifismo. Solleva un presunto caso relativo all’evento internazionale, organizzato dal ministero degli Esteri e dall’Ispi. Una tre giorni blindata, giunta oggi all’atto finale. Ieri la giornata più critica. A Palazzo Reale, erano presenti i ministri di Israele e Autorità nazionale palestinese, Gideon Sa’ar e Varsen Aghabekian. I due sono stati accolti dal titolare della Farnesina, Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

