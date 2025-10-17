McTominay fortunato? Critiche a sorpresa | messa in discussione la stella del Napoli
Nella trasmissione “ Giochiamo d’anticipo “, in onda su Televomero, si è scatenato il dibattito riguardante Scott McTominay. Protagonisti di questo sono state le opioni dei giornalisti Gianluca Monti e Francesco Modugno, i quali hanno un po’ messo in discussione il valore del fuoriclasse scozzese. Monti: “Magic moment frutto di errori degli avversari”. Il primo a prendere la parola è stato Gianluca Monti: “McTominay l’anno scorso ha avuto un vero magic moment: ha fatto 6 gol nelle ultime 8 partite. Sembrava che la palla gli finisse addosso, anche con errori degli avversari come il portiere del Monza che esce a vuoto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Scopri altri approfondimenti
CORBO: “DE BRUYNE IL MIGLIORE, MA CONTE DEVE REGISTRARE LE DIFFICOLTÀ” Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, è intervenuto a Radio Punto Zero analizzando il momento del Napoli e alcuni dei suoi protagonisti. “Spero che McTominay p - facebook.com Vai su Facebook
Retroscena McTominay, c'è chi l'ha messo al primo posto al Pallone d'Oro - Scott McTominay è stato il miglior calciatore della Serie A nella classifica del Pallone d'Oro, chiudendo al 18° posto sui trenta finalisti. Da corrieredellosport.it
"McTominay non giocava in uno United scarso". Nainggolan fa infuriare Napoli, poi corregge il tiro - "A me McTominay non piace come giocatore: è forte, sì, però non giocava in un Manchester United scarso. Lo riporta tuttomercatoweb.com