Nella trasmissione " Giochiamo d'anticipo ", in onda su Televomero, si è scatenato il dibattito riguardante Scott McTominay. Protagonisti di questo sono state le opioni dei giornalisti Gianluca Monti e Francesco Modugno, i quali hanno un po' messo in discussione il valore del fuoriclasse scozzese. Monti: "Magic moment frutto di errori degli avversari". Il primo a prendere la parola è stato Gianluca Monti: "McTominay l'anno scorso ha avuto un vero magic moment: ha fatto 6 gol nelle ultime 8 partite. Sembrava che la palla gli finisse addosso, anche con errori degli avversari come il portiere del Monza che esce a vuoto.

McTominay "fortunato"? Critiche a sorpresa: messa in discussione la stella del Napoli