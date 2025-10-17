McKennie tornato alla Continassa | la Juve ha ritrovato anche l’americano in vista del Como Gruppo Nazionali al completo per Tudor a -2 ultimissime dal JTC

di Marco Baridon McKennie è tornato alla Continassa: la Juve ha ritrovato anche il centrocampista americano verso il match col Como. Nazionali tutti rientrati. Gruppo al completo, operazione Como al via. La Juve ritrova il suo ultimo reduce: Weston McKennie è rientrato alla Continassa e si è unito al gruppo. Dopo il problema riscontrato ieri con il volo di ritorno dagli Stati Uniti, Igor Tudor può finalmente contare su tutti i suoi nazionali per preparare la delicata trasferta di campionato. L’ultimo reduce è McKennie: Tudor ha il gruppo al completo. La sosta per le nazionali è ufficialmente finita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie tornato alla Continassa: la Juve ha ritrovato anche l’americano in vista del Como. Gruppo Nazionali al completo per Tudor a -2, ultimissime dal JTC

