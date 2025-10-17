Mazda CX-5 modello 2026 | allestimenti e dotazioni
Il 2026 sarà un anno importante per la Mazda CX-5, uno dei modelli più amati e venduti della casa di Hiroshima. La terza generazione del SUV giapponese arriva in Italia con un design rinnovato e una dotazione tecnologica che guarda al futuro, senza rinunciare all’equilibrio tra piacere di guida e sicurezza, da sempre marchio di fabbrica Mazda. I preordini sono aperti fino a dicembre 2025 e rappresentano un’occasione interessante per approfittare delle promozioni di lancio, con le prime consegne che scatteranno già a gennaio 2026. Abbiamo scritto questo articolo a riguardo insieme a Matteo Grignani che gestisce gli omonimi concessionari auto a Pavia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
