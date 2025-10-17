Maxi-sequestro da 5 milioni annullato | scontro tra Riesame e Finanza

Il Tribunale del Riesame di Avellino, Seconda Sezione Penale, ha annullato integralmente il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. l’8 settembre 2025 nei confronti di una società irpina attiva nel commercio di prodotti elettronici.Il provvedimento riguardava beni e disponibilità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

