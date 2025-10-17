Maxi sciopero dei trasporti e del settore igiene pubblica e presidio davanti ai cancelli

Monzatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciopero nazionale oggi venerdì 17 ottobre. Non solo braccia incrociate dei lavoratori dei trasporti e dell’igiene urbana, ma anche presidio davanti al deposito dei mezzi pubblici.In particolare, per le linee Net l'associazione lavoratori Al Cobas ha proclamato uno sciopero che potrebbe causare. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

