Maxi operazione di prevenzione amministrativa antimafia | colpite 9 imprese edili del Foggiano

Sedici interdittive e due provvedimenti di prevenzione collaborativa sono stati adottati oggi, venerdì 17 ottobre, dalla struttura per la prevenzione antimafia che opera presso il Ministero dell’Interno. Salgono a 40 quelle adottate nei primi 10 mesi dell'anno con l’obiettivo di prevenire i. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondisci con queste news

"io le chiamo Empatie folli, quei progetti che arrivano a concretizzarsi senza pensarci. Abbiamo tutti noi permesso alla Lega Italiana Lotta Tumori di acquistare un macchinario portatile per PREVENIRE LA PREVENZIONE. Militari Amministrativa ha in questi an - facebook.com Vai su Facebook

Palermo, maxi operazione dei carabinieri tra Zisa e Noce: nove denunciati, sanzioni per oltre 40 mila euro - Controlli a tappeto su locali, negozi e strade: scoperte irregolarità sul lavoro, furti di energia elettrica, lavoratori in nero e violazioni al Codice del ... Scrive monrealenews.it

Maxi operazione della Polizia a Isola Capo Rizzuto: controlli a tappeto su tutto il territorio - Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Isola Capo Rizzuto, impegnando le diverse a ... strettoweb.com scrive

Maxi operazione dei carabinieri in Calabria: sequestrati quad e moto da cross - Controlli straordinari per contrastare l’uso illecito di veicoli fuoristrada nelle aree urbane e rurali del comune ... Segnala zoom24.it