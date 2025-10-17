Max Paiella il giullare moderno che fa parlare le fiabe
Max Paiella è uno di quegli artisti che sembrano usciti da una fiaba. ma scritta da lui. Comico, cantante, musicista, imitatore, autore, vignettista: un talento multiforme che da oltre vent’anni attraversa la scena italiana con ironia, intelligenza e una capacità rara di mescolare cultura alta e comicità popolare. Iscriviti e segui “Aggiungi contatto” anche su: . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti simili trattati di recente
Max Paiella, il giullare moderno che fa parlare le fiabe - Comico, cantante, musicista, imitatore, autore, vignettista: un talento multiforme che da oltre vent’anni attra ... Riporta pianetagenoa1893.net
Max Paiella "A ruota libera" - 30, al Teatro Palladium di Roma, va in scena A ruota libera, ultimo appuntamento della 26esima edizione di Flautissimo, festival di musica, teatro e parole diretto da ... Da romatoday.it
Max Paiella domenica al Palladium si fa moderno cantastorie, viaggiando tra le sue hit di ieri e di oggi - Con Max Paiella si chiude oggi la ventiseiesima edizione di Flautissimo, il festival diretto da Stefano Cioffi che affonda le sue radici nella musica classica, dialogando, nel tempo, con performer, ... ilmessaggero.it scrive