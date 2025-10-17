Max Paiella è uno di quegli artisti che sembrano usciti da una fiaba. ma scritta da lui. Comico, cantante, musicista, imitatore, autore, vignettista: un talento multiforme che da oltre vent’anni attraversa la scena italiana con ironia, intelligenza e una capacità rara di mescolare cultura alta e comicità popolare. Iscriviti e segui “Aggiungi contatto” anche su: . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Max Paiella, il giullare moderno che fa parlare le fiabe