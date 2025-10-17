Arezzo, 17 ottobre 2025 – Quartierista e cavaliere di lungo corso, entra a far parte dello Staff tecnico della Scuderia Franco Ricci. Il Consiglio Direttivo di Porta Sant'Andrea comunica che Mauro Piantini entra a far parte dello Staff tecnico della Scuderia Franco Ricci. Quartierista di lungo corso, ha ricoperto il ruolo di presidente del comitato giovanile nel 1998 per poi intraprendere la strada da giostratore. In piazza Grande, come riserva, ha corso dal 2003 al 2016, vincendo sei edizioni della prova Generale nel 2005, 2006, 2012 (giugno e agosto), 2014 e 2015. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mauro Piantini nuovo collaboratore di Porta Sant'Andrea