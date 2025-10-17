Mauro Piantini è un nuovo collaboratore del quartiere di Porta Sant' Andrea
Il quartiere di Porta Sant'Andrea aggiunge un tassello al suo staff tecnico. Il consiglio direttivo biancoverde ha comunicato l'ingresso di Mauro Piantini come nuovo collaboratore della scuderia Franco Ricci.Quartierista di lungo corso, ha ricoperto il ruolo di presidente del comitato giovanile. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Mauro Piantini nuovo collaboratore di Porta Sant'Andrea - Quartierista e cavaliere di lungo corso, entra a far parte dello Staff tecnico della Scuderia Franco Ricci. Lo riporta lanazione.it