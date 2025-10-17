Mauro Piantini è un nuovo collaboratore del quartiere di Porta Sant' Andrea

Il quartiere di Porta Sant'Andrea aggiunge un tassello al suo staff tecnico. Il consiglio direttivo biancoverde ha comunicato l'ingresso di Mauro Piantini come nuovo collaboratore della scuderia Franco Ricci.Quartierista di lungo corso, ha ricoperto il ruolo di presidente del comitato giovanile. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

