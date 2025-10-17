Mauro Farina morto nell’incidente | è la sesta vittima in sei giorni

Longastrino di Alfonsine (Ferrara), 17 ottobre 2025 – Altro sangue sulle strade ferraresi. La sesta vittima in nemmeno una settimana è Mauro Farina, un uomo di 70 anni di Longastrino di Alfonsine. L’ultimo incidente mortale in ordine di tempo si è verificato ieri mattina in via Maria Margotti, all’incrocio con via Garusola, a Filo di Argenta. La vittima, a quanto si apprende, stava andando a Cona per una visita medica. Nello scontro sono rimasti coinvolti anche una donna incinta con i figli e un altro uomo. L’allarme è scattato ieri mattina, intorno alle 7.40. Due vetture si sono scontrate frontalmente e nella carambola è rimasto coinvolto anche un furgone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mauro Farina morto nell’incidente: è la sesta vittima in sei giorni

