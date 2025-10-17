Mattarella | Serve coesione sociale per ridurre le disuguaglianze salariali Troppi giovani costretti a emigrare

Laprimapagina.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per il 2025, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un forte monito contro gli squilibri retributivi e le crescenti disuguaglianze nel mondo del lavoro. “Dinamiche di mercato concorrono ad ampliare gli squilibri nelle retribuzioni”, ha dichiarato il Capo dello Stato, sottolineando come “tante famiglie siano sospinte sotto la soglia di povertà nonostante il lavoro di almeno uno dei componenti, mentre super manager godono di remunerazioni centinaia, o persino migliaia di volte superiori a quelle dei dipendenti delle imprese”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

mattarella serve coesione sociale per ridurre le disuguaglianze salariali troppi giovani costretti a emigrare

© Laprimapagina.it - Mattarella: “Serve coesione sociale per ridurre le disuguaglianze salariali. Troppi giovani costretti a emigrare”

Contenuti che potrebbero interessarti

mattarella serve coesione socialeContratti pirata, mina vagante per turismo e ristorazione: anche Mattarella scende in campo - Il presidente Mattarella ha denunciato le crescenti disuguaglianze salariali e la diffusione dei contratti pirata nel comparto turistico, evidenziando come il dumping contrattuale riduca i diritti dei ... Da italiaatavola.net

mattarella serve coesione socialeLavoro: Mattarella, “governare i cambiamenti e orientarli in direzione della giustizia e del rispetto di ogni persona” - “Il lavoro costituisce elemento permanente del nostro modello di comunità, rappresentando, al tempo stesso, un diritto e un dovere, perché realizza le aspettative di crescita delle persone ed esprime ... agensir.it scrive

mattarella serve coesione socialeMattarella Richiama Il Governo: “Manager Pagati Mille Volte Più Dei Dipendenti, Squilibrio Inaccettabile” - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la cerimonia per le Stelle al Merito del Lavoro 2025, ha richiamato l’attenzione sulle forti disuguaglianze salariali nel Paese. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Serve Coesione Sociale