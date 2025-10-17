Mattarella | Serve coesione sociale per ridurre le disuguaglianze salariali Troppi giovani costretti a emigrare

Durante la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per il 2025, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un forte monito contro gli squilibri retributivi e le crescenti disuguaglianze nel mondo del lavoro. “Dinamiche di mercato concorrono ad ampliare gli squilibri nelle retribuzioni”, ha dichiarato il Capo dello Stato, sottolineando come “tante famiglie siano sospinte sotto la soglia di povertà nonostante il lavoro di almeno uno dei componenti, mentre super manager godono di remunerazioni centinaia, o persino migliaia di volte superiori a quelle dei dipendenti delle imprese”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Mattarella: “Serve coesione sociale per ridurre le disuguaglianze salariali. Troppi giovani costretti a emigrare”

Contenuti che potrebbero interessarti

IL CASO Gli animali, sottratti da un allevamento abusivo, costano circa 40 mila euro all'anno alle casse comunali. Il sindaco Omar Lavanna scrive alla premier Meloni e a Mattarella: "Serve assolutamente un aiuto da qualcuno". - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone al Quirinale, Mattarella: disaremare le parole. Serve nuovo umanesimo davanti all’IA - X Vai su X

Contratti pirata, mina vagante per turismo e ristorazione: anche Mattarella scende in campo - Il presidente Mattarella ha denunciato le crescenti disuguaglianze salariali e la diffusione dei contratti pirata nel comparto turistico, evidenziando come il dumping contrattuale riduca i diritti dei ... Da italiaatavola.net

Lavoro: Mattarella, “governare i cambiamenti e orientarli in direzione della giustizia e del rispetto di ogni persona” - “Il lavoro costituisce elemento permanente del nostro modello di comunità, rappresentando, al tempo stesso, un diritto e un dovere, perché realizza le aspettative di crescita delle persone ed esprime ... agensir.it scrive

Mattarella Richiama Il Governo: “Manager Pagati Mille Volte Più Dei Dipendenti, Squilibrio Inaccettabile” - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la cerimonia per le Stelle al Merito del Lavoro 2025, ha richiamato l’attenzione sulle forti disuguaglianze salariali nel Paese. Si legge su msn.com