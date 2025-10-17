Mattarella ministri e politici ai funerali dei carabinieri

Tra i molti il ministro Matteo Salvini, il ministro Guido Crosetto e la segretaria del PD Elly Schlein e il Presidente del Senato della Repubblica italiana, Ignazio La Russa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

