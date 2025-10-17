Mattarella | Lavoro non può significare rischio di vita precarietà oltre limite sfruttamento

"Preziosa l'opera svolta in materia di sicurezza sul lavoro" dai Maestri del lavoro. "Oggi abbiamo consegnato Stelle alla memoria, ai familiari di Angelo Catania, Maurizio Curti, Loris Nadali, caduti sul lavoro. Non ci stancheremo di ripeterlo: lavoro non può significare rischio di vita. Angelo, Maurizio, Loris, oggi dovrebbero essere qui, con noi".

Mattarella: "Lavoro non può significare rischio di vita, precarietà oltre limite sfruttamento" - Cerimonia al Quirinale per la consegna delle Stelle al merito del lavoro 2025.

Mattarella: lavoro non può significare rischio di vita - L'unità del lavoro è stato uno dei fattori più potenti della crescita economica, sociale e civile del nostro Paese», ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia

Mattarella: «Troppi squilibri nelle retribuzioni. Salari reali bassi, robusti premi ai dirigenti» - Il presidente della Repubblica durante la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per il 2025: «Maggior volume risorse viene da tasse dipendenti»

