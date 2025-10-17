Mattarella | Lavoro non può significare rischio di vita precarietà oltre limite sfruttamento

(Adnkronos) – "Preziosa l’opera svolta in materia di sicurezza sul lavoro" dai Maestri del lavoro. "Oggi abbiamo consegnato Stelle alla memoria, ai familiari di Angelo Catania, Maurizio Curti, Loris Nadali, caduti sul lavoro. Non ci stancheremo di ripeterlo: lavoro non può significare rischio di vita. Angelo, Maurizio, Loris, oggi dovrebbero essere qui, con noi". Così . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

