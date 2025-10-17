Mattarella lavoro | Famiglie sospinte sotto la soglia della povertà

Oggi Mattarella, nel corso della Cerimonia della consegna delle Stelle al merito del Lavoro, ha tenuto un discorso. Le sue parole sullo stato dell’arte riguardo al lavoro nel nostro Paese sembra aver strizzato l’occhio al salario minimo, tema notoriamente di sinistra. Mattarella sugli stipendi. Così il Presidente della Repubblica: “La dinamica salariale negativa dell’ultimo decennio vede ora segnali di inversione di marcia. E’ una questione che non può essere elusa perché riguarda in particolare il futuro dei nostri giovani, troppi dei quali sono spinti all’emigrazione. Questa strada, spesso sofferta, viene prescelta, talvolta, per la difficoltà di trovare lavoro e, sovente, a causa del basso livello retributivo di primo ingresso nel mondo del lavoro “ Squilibri nelle retribuzioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Mattarella, lavoro: “Famiglie sospinte sotto la soglia della povertà”

Scopri altri approfondimenti

Nel giorno in cui al Quirinale venivano consegnate le Stelle al Merito del Lavoro 2025, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha puntato il dito contro una delle contraddizioni più evidenti del nostro tempo: l’ampliarsi delle disuguaglianze salariali. “Di - facebook.com Vai su Facebook

#Mattarella e il #lavoro povero. Mio servizio al @tg2rai delle 13,00 - X Vai su X

Mattarella e il lavoro in italia: “Squilibri nelle retribuzioni, salari troppo bassi e premi ai dirigenti” - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un forte monito durante la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro 2025, ... Riporta thesocialpost.it

Lavoro, Mattarella: “Troppi squilibri nelle retribuzioni manager-dipendenti” - Il presidente della Repubblica durante la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per il 2025: "Maggior volume risorse viene da tasse dipendenti" Manager che guadagnano fino a mille vo ... Scrive tg24.sky.it

**Lavoro Mattarella, questione salari non va elusa, squilibri retribuzioni minano coesione'** - La questione salariale "non può essere elusa", perchè "tante famiglie rischiano di essere sospinte e talvolta sono effettivamente sospinte sotto la soglia di povertà nonost ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive