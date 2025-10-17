Mattarella | La questione salari non può essere elusa riguarda il futuro dei giovani

Lapresse.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non ci sono ricette facili per un mondo del lavoro – ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella  intervenendo alla cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per l’anno 2025 – ” che ovviamente è condizionato da mercati sempre più interdipendenti. Sappiamo che è stato il lavoro il motore della crescita economica e sociale dell’Italia. La piena occupazione è un orizzonte che oltre la dignità riguarda la libertà. Un’occupazione che, come recita l’art.36 della Costituzione, deve assicurare ad ogni lavoratore ‘una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

