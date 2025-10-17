Mattarella | Il lavoro non può essere rischio di vita

AGI - "Oggi abbiamo consegnato Stelle alla memoria, ai familiari di Angelo Catania, Maurizio Curti, Loris Nadali, caduti sul lavoro. Non ci stancheremo di ripeterlo: lavoro non può significare rischio di vita. Angelo, Maurizio, Loris, oggi dovrebbero essere qui, con noi". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia di consegna delle stelle al merito del lavoro, oggi al Quirinale. Mattarella si è poi soffermato sui salari, la cui crescita non va di pari passo con l'aumento dei costi quotidiani. "La dinamica salariale negativa dell'ultimo decennio vede ora segnali di inversione di marcia. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Mattarella: "Il lavoro non può essere rischio di vita"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Papa Leone XIV in visita al Quirinale da Sergio Mattarella. Dopo la veglia per la pace a San Pietro, il Pontefice rilancia il messaggio del disarmo e del lavoro. - facebook.com Vai su Facebook

Il monito di #Mattarella: la #sicurezza sul #lavoro è un diritto inalienabile https://askanews.it/2025/10/12/lappello-di-mattarella-la-sicurezza-sul-lavoro-diritto-inalienabile/… - #Sicurezzasullavoro - X Vai su X

Mattarella: "Lavoro non può significare rischio di vita, precarietà oltre limite sfruttamento" - Cerimonia al Quirinale per la consegna delle Stelle al merito del lavoro 2025. Riporta msn.com

Mattarella: lavoro non può significare rischio di vita - L’unità del lavoro è stato uno dei fattori più potenti della crescita economica, sociale e civile del nostro Paese», ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia ... Come scrive msn.com

Mattarella: “La sicurezza sul lavoro è un diritto inalienabile” - "In Italia, ogni giorno, si continua a perdere la vita sul luogo di lavoro: il numero di decessi e infortuni resta tragicamente alto, anche in ... Come scrive msn.com