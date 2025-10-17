Mattarella | Il lavoro non può essere rischio di vita

AGI - "Oggi abbiamo consegnato Stelle alla memoria, ai familiari di Angelo Catania, Maurizio Curti, Loris Nadali, caduti sul lavoro. Non ci stancheremo di ripeterlo: lavoro non può significare rischio di vita. Angelo, Maurizio, Loris, oggi dovrebbero essere qui, con noi". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia di consegna delle stelle al merito del lavoro, oggi al Quirinale. Mattarella si è poi soffermato sui salari, la cui crescita non va di pari passo con l'aumento dei costi quotidiani. "La dinamica salariale negativa dell'ultimo decennio vede ora segnali di inversione di marcia. 🔗 Leggi su Agi.it

