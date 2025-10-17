Mattarella e Meloni a Padova per i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell' esplosione
AGI - Un lungo applauso ha accolto l'arrivo dei feretri dei tre carabinieri morti in servizio nell'esplosione di Castel d'Azzano nel Veronese. Al via alle 16 i funerali di Stato, nella basilica di Santa Giustina, a Padova, alla presenza delle massime cariche istituzionali. Il rito è celebrato da mons. Gianfranco Saba, ordinario militare per l'Italia, assieme al vescovo di Padova Claudio Cipolla. Presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: ad accompagnarlo nella basilica il governatore del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Padova Sergio Giordani. Ad assistere ai funerali dei tre militari anche la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera, rispettivamente Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Agi.it
