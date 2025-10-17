Mattarella e Meloni a Padova per i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell' esplosione

Agi.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Un lungo applauso ha accolto l'arrivo dei feretri dei tre carabinieri  morti in servizio nell'esplosione di Castel d'Azzano nel Veronese. Al via alle 16 i funerali di Stato, nella basilica di Santa Giustina, a Padova, alla presenza delle massime cariche istituzionali.  Il rito è  celebrato da mons.  Gianfranco Saba, ordinario militare per l'Italia, assieme al vescovo di Padova  Claudio Cipolla.  Presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: ad accompagnarlo nella basilica il governatore del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Padova Sergio Giordani. Ad assistere ai funerali dei tre militari anche la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera, rispettivamente Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Agi.it

mattarella e meloni a padova per i funerali di stato dei tre carabinieri morti nell esplosione

© Agi.it - Mattarella e Meloni a Padova per i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell'esplosione

Argomenti simili trattati di recente

mattarella meloni padova funeraliMattarella e Meloni a Padova per i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano - Presenti anche La Russa, Fontana, ministri e molte delegazioni di partiti. Lo riporta ansa.it

mattarella meloni padova funeraliFunerali di Stato a Padova per i carabinieri uccisi, applauso all'arrivo dei feretri. La diretta - Nel piazzale della caserma dei carabinieri di via Rismondo a Padova, ieri, la prima ad entrare è l’auto che trasporta il feretro di Valerio Daprà. Si legge su ilmattino.it

mattarella meloni padova funeraliI funerali di Stato dei tre carabinieri uccisi a Castel d’Azzano. In arrivo Mattarella e Meloni - Oggi alle 16, nella chiesa di Santa Giustina a Padova, si terrà il rito per i tre militari. Da editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Meloni Padova Funerali