Mattarella e Meloni a Padova per i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell' esplosione di Castel D' Azzano
Tutta la comunità locale si sta stringendo attorno a Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà. Sono iniziati a Padova nella basilica di Santa Giustina In Prato della Valle i funerali di Stato dei tre carabinieri. In basilica ci sono anche le forze dell’ordine rimaste ferite nell’agguato. Applausi scroscianti non appena le bare vengono sollevate per fare ingresso in basilica. Le tre. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche questi approfondimenti
A Padova le esequie dei militari rimasti vittime dell’esplosione della cascina. Attesi Mattarella e Meloni - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella e Meloni ai funerali dei carabinieri. L'ex sindaco: “I Ramponi murati in casa da anni” - X Vai su X
Mattarella e Meloni a Padova per i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano - Presenti anche La Russa, Fontana, ministri e molte delegazioni di partiti. ansa.it scrive
Funerali a Padova per i carabinieri uccisi, presenti Meloni e Mattarella. La diretta - Nel piazzale della caserma dei carabinieri di via Rismondo a Padova, ieri, la prima ad entrare è l’auto che trasporta il feretro di Valerio Daprà. Scrive ilmessaggero.it
Mattarella giunto a Padova per i funerali dei tre carabinieri - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto alla basilica di Santa Giustina a Padova, per partecipare ai funerali dei tre carabinieri morti a Castel D'Azzano (Verona). Riporta ansa.it