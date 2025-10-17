AGI - Un lungo applauso ha accolto l'arrivo dei feretri dei tre carabinieri morti in servizio nell'esplosione di Castel d'Azzano nel Veronese. Al via alle 16 i funerali di Stato, nella basilica di Santa Giustina, a Padova, alla presenza delle massime cariche istituzionali. Il rito è celebrato da mons. Gianfranco Saba, ordinario militare per l'Italia, assieme al vescovo di Padova Claudio Cipolla. Monsignor Saba, "Evento incomprensibile". Ha parlato di un evento "duro, doloroso e umanamente incomprensibile" Gianfranco Saba, ordinario militare per l'Italia, che sta celebrando a Padova i funerali dei tre carabinieri Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà, morti nell'esplosione del casolare a Castel d'Azzano, nel Veronese. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella e Meloni a i funerali dei tre carabinieri morti nell'esplosione. Monsignor Saba...