Mattarella e il lavoro in italia | Squilibri nelle retribuzioni salari troppo bassi e premi ai dirigenti
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un forte monito durante la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro 2025, evidenziando le crescenti disuguaglianze retributive che affliggono il mercato del lavoro italiano e internazionale. “Tante famiglie vengono sospinte sotto la soglia di povertà pur con un lavoro, mentre super manager godono di compensi anche migliaia di volte superiori ai dipendenti”, ha denunciato il Capo dello Stato. Mattarella ha richiamato i dati dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro, che mostrano una netta riduzione della quota di PIL destinata al reddito da lavoro a livello globale tra il 2014 e il 2024. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Mattarella e il #lavoro povero. Mio servizio al @tg2rai delle 13,00 - X Vai su X
Tg2. . Al #Quirinale la cerimonia dei premi ai #maestridellavoro. Il presidente #Mattarella sottolinea che "il lavoro procede a velocità diverse crea squilibri nelle retribuzioni" e avverte che il compito della politica è fare scelte di sviluppo per realizzare la coesion - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella, la difesa dei salari: «Troppi squilibri nelle retribuzioni con manager che guadagnano fino a mille volte più dei dipendenti» - Il presidente della Repubblica durante la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per il 2025: « Le maggiori risorse arrivano dalle tasse di pensionati e dipendenti» ... Segnala msn.com
Lavoro, Mattarella: «Troppi gli squilibri nelle retribuzioni» - La denuncia: «Salari reali bassi, super manager con buste paga migliaia di volte più alte. Segnala romasette.it
Il monito di Sergio Mattarella sui salari: "Squilibri negli stipendi, super manager con retribuzioni migliaia di volte più alte" - In occasione della Cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per l'anno 2025, Sergio Mattare ... Scrive today.it