Mattarella e il lavoro in italia | Squilibri nelle retribuzioni salari troppo bassi e premi ai dirigenti

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un forte monito durante la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro 2025, evidenziando le crescenti disuguaglianze retributive che affliggono il mercato del lavoro italiano e internazionale. “Tante famiglie vengono sospinte sotto la soglia di povertà pur con un lavoro, mentre super manager godono di compensi anche migliaia di volte superiori ai dipendenti”, ha denunciato il Capo dello Stato. Mattarella ha richiamato i dati dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro, che mostrano una netta riduzione della quota di PIL destinata al reddito da lavoro a livello globale tra il 2014 e il 2024. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

